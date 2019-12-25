بالصور.. أطباء يساعدون أنثى صرصور على الولادة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجرى مركز بيطري في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، عملية جراحية لأنثى صرصور عقب إنجابها 20 حشرة، بعدما استقرت كبسولة النسل داخل جسدها، وذلك كما ذكرت "بي بي سي".

ونجح الأطباء البيطريون في سحب الكبسولة من جسدها، حيث كانت تواجه خطر الموت، ولكن على الرغم من إنقاذ حياتها إلا أنّها لن تستطيع الإنجاب مجددا.

وعانى الأطباء في تخدير الصرصور، الأمر الذي استدعى استغراق العملية الجراحية لمدة ساعة واحدة، وذلك بالإضافة إلى افتقار الأطباء إلى الخبرة في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية فاضطروا إلى الاستعانة باستشارة الأطباء البيطريين الإسبان.

وشكك رئيس قسم اللافقاريات في جامعة تومسك الحكومية الروسية، فلاديمير رومانينكو، في قيمة علمية لإجهاض أنثى الصرصور المخبرية، مؤكدا أن الصراصير تتكاثر جيدا ولا تعيش طويلا.

ويعيش صرصور الأرشماندريتس في غابات باناما وكوستاريكا بأمريكا اللاتينية، لكن يمكنه التواجد في المدن الكبرى، فيصل طول الصرصور البالغ إلى 75 سنتيمترا، أما طول الإناث فيصل لـ 10 سنتيمترات، حيث تعيش عامين ويمكن أن تنجب مرتين.