5 نصائح لشباب دائم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يمتاز سكان بعض المدن والمناطق بتسجيلهم معدلات سعادة وصحة تفوق أي مكان آخر، منها لوما ليندا، بولاية كاليفورنيا الأميركية، وإيكاريا في اليونان، وأوكيناوا في اليابان، وسردينيا في إيطاليا، ونيكويا في كوستاريكا، ويشترك جميع السكان المقيمين بهذه المناطق في 5 صفات أساسية، وفقا لما جاء في موقع العربية:

1- نظام غذائي نباتي

يتناول جميع سكان هذه المناطق أقل القليل من مختلف أنواع اللحوم، ويتم الاستعاضة عنها باتباع نظام غذائي نباتي يشتمل على كميات مناسبة من الفاصوليا والمكسرات والخضراوات.

2- النشاط الحركي

يعتمد سكان هذه المناطق على النشاط الحركي بشكل منتظم كل 20 دقيقة تقريبا وبالتالي لا يحتاجون للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية.

3- خطة للحياة

في اليابان يسمونه العيش مع غرض أو "ikigai"، وفي كوستاريكا تُترجم الكلمات حرفيا إلى "سبب للعيش" و"خطة للحياة" على التوالي، ويساعد كلا المفهومين سكان المناطق على الشعور بأن هناك سببا للاستيقاظ، والقيام بما يلزم لإنجازه كل صباح.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن الإحساس بوجود أهداف لتحقيقها في الحياة يرتبط بعدد أقل من السكتات الدماغية ونوبات قلبية أقل تواتراً بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب، فضلاً عن استخدام الرعاية الوقائية بشكل أكبر.

4- مساعدة الأصدقاء

من المدهش أن الصحة الجيدة والسعادة يمكن أن تكون معدية، وكذلك السمنة.

ففي اليابان مثلا، يشكل السكان مجموعات اجتماعية تسمى "moai" لمساعدة بعضهم على العيش بشكل أفضل ولدعم بعضهم البعض.

5- الشغف المفيد

لا يوجد شغل شغف لدى سكان هذه المناطق بالسكر والشحوم والدهون والملح فهي مليئة بعناصر تضر بالصحة ويمكن استبدالها بنظام يغلب عليه تناول الخضراوات والفواكه والحرص على ممارسة المشي، والسعي بكل نشاط للتخلص من الزيادة في الوزن والإقلاع عن التدخين أيضًا.