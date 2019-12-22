بالصور.. 4 أجيال من العائلة الملكية البريطانية تعد حلوى الميلاد

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا للعائلة المالكة البريطانية خلال تحضيرها حلوى الميلاد للمحاربين القدامى في القوات المسلحة، في قصر باكنجهام.

وتُظهر الصور أربع أجيال من العائلة المالكة وهي تشترك في إعداد الحلوى، وكان أصغرهم الأمير جورج، البالغ من العمر ست سنوات، الذي قام بخلط المزيج إلى جانب الملكة إليزابيت، وجده الأمير تشارلز، ووالده الأمير ويليام.

وبنظرة عاشقة من جدته، وبقليل من المساعدة من جده ووالده، تمكن الأمير جورج من خلط مزيج الحلوى بنجاح بملعقه خشبية.

كما أظهرت الصور كيف تمكن الأمير جورج، على الرغم من صغر سنه، من الحفاظ على نظافة قميصه الأبيض الذي كان يرتديه خلال إعداد الحلوى.