بالفيديو.. شاحنة مجنونة تقتحم مطاراً حتى صالة استلام الحقائب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اقتحم رجلا أميركيا صالة في في مطار ساراسوتا برادنتون، بولاية فلوريدا، بشاحنة كان يقودها بسرعة عالية.

وأظهرت كاميرات المراقبة، الحظات التي اندفعت فيها شاحنة صغيرة من نوع "بيك أب" إلى داخل صالة استلام الحقائب فجر الخميس، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وفي لقطات أخرى، تظهر المركبة وهي تحطم جدار الصالة، وصولا إلى مكتب الاستقبال، حيث كادت الشاحنة أ تصيب موظفين، لكنهما انبطحا فورا على الأرض.

وتسبب الحادث بأضرار بليغة في منشآت المطار وتناثر الحطام في أرجاء المكان.

وقالت السلطات الأميركية إن السائق، الذي شوهد قبل الحادث وهو يقود بتهور، اقتحم السياج الخارجي من المطار قبل الدخول إلى منشآته.

ولم يعرف سبب تصرف لقائد الشاحنة، أو ما إذا كان فعل ذلك تحت تأثير مخدر ما.