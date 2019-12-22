ثعبان هائل يجر طفلاً من ساقه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدا في فناء منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند، قبل أن يتدخل والده، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل نقل إلى المستشفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ"الهجوم الوحشي"، في منزله.

وكشف والده أنهم كانوا يقيمون حفلا في المنزل، وكان ابنه برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، لكنه سمع صراخا فجأة وحين التفت وجد ثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابنه ويجره بعيداً عن المنزل".

ويؤكد الوالد أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب، حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل.

وأوضح الأب أن الثعبان كان شرسا وعدوانيا جدا، مضيفا "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدا مثل هذا".

وأضاف والده أن حالة الطفل مستقرة حالياً بعد أن خضع لعملية جراحية.