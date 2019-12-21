اعتقال مراهقة بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت السلطات الأميركية، إنها ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، للاشتباه في سرقتها طائرة والاصطدام بها في مطار بولاية كاليفورنيا.

واتهمت السلطات الفتاة، التي لم تُكشف هويتها، بتسلق سياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي.

وقال قائد شرطة فريسنو، إن الفتاة زعمت أنها تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى طائرة خاصة، من طراز "كينغ 200"، وشرعت بتشغيلها.

وأضاف أن الطائرة بدأت في التحرك، لكنها لم تقلع في الجو.

وتعرضت الطائرة لأضرار بعد اصطدامها بسياج ومبنى قريب، دون أن يصاب أحد في الحادث.

ولم تكشف الأسباب الكامنة وراء إقدام الفتاة على مثل هذا العمل.