الملكة إليزابيث تبحث عن موظف براتب 60 ألف دولار هذه مهمته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الملكة إليزابيث من خلال حساب "العائلة المالكة" على "تويتر"، أنها بحاجة إلى موظف "سوشيال ميديا"، لإدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.



وذكر موقع time، أن أكثر من 200 شخص تقدموا إلى الوظيفة، والتي سيكون راتبها من 60 ألف دولار إلى 66700 دولار سنويا، حيث سيتولى الرئيس الجديد للمشاركة الرقمية الإشراف على حسابات وسائل التواصل الاجتماعى للعائلة المالكة وتطوير الاستراتيجيات الرقمية وإدارة فريق صغير من متخصصى الوسائط الرقمية، تشمل المزايا الأخرى وجبة غداء مجانية و 33 يوم عطلة.

الملكة كتبت أول تغريدة لها في عام 2014 أثناء زيارتها لمتحف بريطاني، بعد أن دعاها مدير متحف العلوم فى لندن للمشاركة في افتتاح معرض على وسائل التواصل الاجتماعى، لكن هذا لا يعنى أن لديها الوقت لمباشرة حسابها على "فيس بوك".

يقول الإعلان إن المرشح المثالى عليه أن يدير حسابات حسابات التواصل الاجتماعي بشكل رفيع المستوى وأن يكون لديه خبرة فى أنظمة إدارة المحتوى وأدوات التحليل.

تشمل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للعائلة المالكة 6.9 مليون متابع على انستجرام، و5 ملايين إعجاب على فيس بوك و 4.1 متابع على تويتر.