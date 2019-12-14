السودان تسدل الستار اليوم على محاكمة البشير في قضية فساد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم، حكمها في قضية الفساد المرفوعة ضده، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري يوم 11 أبريل الماضي.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فقد استمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وقد عثر الأمن السوداني خلال تفتيشه منزل البشير، عقب الإطاحة به، على مبالغ مالية ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية يشتبه أنها جاءت دون إذن قانوني يخول الرئيس المخلوع الحصول عليها.