جونسون في خطاب بعد الفوز: سنغادر الأوروبي نهاية يناير كدولة موحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية الحاسمة في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، بتنفيذ بريكست "في موعده" في 31 يناير وأضاف متوجهاً إلى أنصاره في خطاب النصر: سنغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

كما تطرق إلى نظام الهجرة في البلاد، مشدداً على أنه سيعتمد نظاماً جديداً في هذا السياق.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدًا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت سابق الجمعة، إثر ترجيح فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية التي جرت الخميس، أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على ما يبدو على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست. وقال بعد أن فاز بمقعده في أوكسبريدج "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".

إلى ذلك، أضاف "أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.. لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".