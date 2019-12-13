عملية دماغية تدفعنا لتناول المزيد من الطعام.. يمكن التحكم بها بـ"حبة دواء" مستقبلاً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون في جامعة جورجيا الأميركية إلى تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الإفراط في تناول الطعام، وفقا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث وجد الباحثون دائرة محددة من العمليات في الدماغ، مرتبطة بالإفراط في تناول الطعام، وتؤدي أيضا إلى تغيير التحكم في النبضات.

وتحتوي هذه الدائرة على هرمونات تزيد من تناول الطعام، وهذا ما يجعلنا نطلب الطعام وبالأخص الوجبات السريعة لدى شم رائحتها.

وفي دراسة أجريت على الفئران، عندما تم تنشيط هذا المسار، وأظهرت النتائج أن الحيوانات كانت تفتقر إلى التحكم في النبضات وسرعان ما حاولت الوصول إلى الطعام الذي قدمه العلماء لهم.

ويقول الفريق إن النتائج تشير إلى أنه في يوما ما، يمكن تطوير حبوب لاستهداف هذا المسار لمنع الناس من الإفراط في تناول الطعام أو من الرغبة في تناول الوجبات السريعة.