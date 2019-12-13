بشكل رسمي: "فيس بوك" يجمع معلومات العملاء أثناء التسوق.. وهذه طريقة تفادي ذلك

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عقدت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيس بوك" شراكة مع العديد من تجار التجزئة لجمع بيانات العملاء وتزويدها لفيس بوك الذي سيقوم بالعثور على الملفات الشخصية للعملاء على الموقع واستهدافهم بإعلانات محددة لتلك المتاجر.

وتشمل المعلومات التي تقوم المتاجر بتزويدها لـ "فيس بوك"، إسم العميل المدون على بطاقة الدفع، والإيميل الشخصي وتاريخ الولادة ورقم الهاتف في بعض الحالات، والأشياء التي قام بشرائها لتكون عملية الإعلان محددة أكثر، ولا يمكن لـ "فيس بوك" تتبع العملاء في العمليات الشرائية بدون بطاقات.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في العملية التي تتيح مشاركة بياناتهم مع فيس بوك من خلال المتاجر عن طريق تحديد "الإعلانات" في إعدادات "فيس بوك واختيار "غير مسموح" ضمن "الإعلانات التي تستند إلى بيانات من الشركاء".