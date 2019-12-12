"سخيف للغاية".. ترامب يسخر من شخصية العام 2019

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، من اختيار مجلة "تايم" الأمريكية للناشطة البيئية السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، كـ"شخصية العام".

ووصف "ترامب" اختيار "تونبرغ"، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه "أمر سخيف للغاية"، وتابع: "يجب على غريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا غريتا! اهدئي!".

وكانت مجلة تايم الأميركية أعلنت، أمس،أنها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ غريتا تونبرغ شخصية العام 2019 وعنونت على صفحتها الأولى "قوة الشباب".

وكان ترامب ينافس على لقب "شخصية العام" في 2019 بمجلة "تايم"، وسبق أن فاز باللقب عام 2016.

من جانبها، عبرت غريتا تونبرغ، في وقت سابق، عن سعادتها بفوزها بلقب "شخصية العام" في 2019 من مجلة "تايم"، وقالت إن فوزها "أمر لا يصدق"، وأنها تشارك ذلك النبأ مع كل ناشطي المناخ في أنحاء العالم كافة.