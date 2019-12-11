تعرف إلى أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد رياضي في الإمارات

المصدر: فراس النعسان - دبي

أُعلن، اليوم، في الإمارات عن تولي سحر العوبد رئاسة اتحاد ألعاب القوى لتصبح أول سيدة ترأس اتحاداً رياضياً بالدولة.

وتالياً إضاءة سريعة على مسيرة "العوبد" في سطور:

- عضو المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي والإفريقي والمنسق الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن.

- أول امرأة إماراتية ترأس جمعية نفع عام في الدولة.

- عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى.

- أمين السر المساعد ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد 2008-2012.

- نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي 2011 حتى تاريخه.

رئيس مجلس إدارة جمعية متطوعي الإمارات وعضو مجلس الإدارة من 2006 حتى تاريخه.

- عضو اللجنة النسائية بالاتحاد الآسيوي وغرب آسيا والعربي لألعاب القوى من 2008 -2012.

- رئيسة إدارة الإعلام والعلاقات العامة، في الهلال الأحمر «إدارة المتطوعين» بالشارقة سابقاً.

- المنسق العام في اللجنة النسائية، اتحاد الإمارات لكرة السلة موسم 2006-2007.

- عضو باللجنة النسائية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى موسم 2005.

- عضو لجنة العلاقات العامة واللجنة الرياضية بنادي سيدات الشارقة من سنة 1997 إلى 2000.

- عضو اللجنة الرياضية بجامعة الإمارات العربية المتحدة من سنة 1991 إلى 1995م.

سحر العوبد صرحت قبل سنوات للإعلام بأن طموحها لا سقف له، وقالت: "الطموح يجعل الإنسان دائم العطاء لبلوغ هذا الطموح، وبحكم خبرتي التي بلغت عشرين عاماً في المجال الرياضي، أطمح دائماً لتقلد مناصب أهدف من خلالها لخدمة المجال الرياضي في دولة الإمارات، وكما قلت سابقاً الهدف هو خدمة الوطن في المقام الأول وليس تقلد المناصب وحسب".

واضافت العوبد: "يقودني الطموح دائماً لتقلد منصب يخدم الرياضة النسائية في دولة الإمارات، ويكفل للإماراتيات المزيد من الحقوق في الشأن الرياضي".

وقالت العوبد في لقاءات صحفية سابقة: "المرأة في دولة الإمارات حققت العديد من النجاحات في المجالات كلها، إلا أن مقعدها لايزال شاغراً في الرياضة، رغم أن دولة الإمارات تبذل الغالي والنفيس من أجل تمكينها، ولاحظنا دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمرأة، عندما قال إن الدولة تقف بقوة وراء تمكين المرأة، كما وجه سموه من قبل بإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني، لذلك لا نيأس مهما بلغت الصعوبات والتحديات أمامنا، سواء في مجال الرياضة أو المجالات الأخرى".