وزير مصري سابق يحذر من مخاطر "البوس"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تناقلت مواقع إخبارية عربية وعالمية تصريحات لوزير صحة سابق في مصر، حذر خلالها من عواقب تبادل القبل «البوس» أثناء الإصابة بنزلات البرد.

وقال الوزير السابق الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي تبثه قناة «الحدث» المصرية: «يا ريت لما حد يكون عنده برد، يوقف البوس، بلاش حد يبوس حد، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى، والأكثر خطورة هو السعال في الوجه دون قصد».

وأضاف تاج الدين «في هذه الفترة هناك برد منتشر بسبب الانتقال ما بين الفصول، ولذلك يجب الابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل العطس أو السعال في مكان مغلق ما يسبب نقلاً للعدوى، والحاق الضرر بالآخرين».

وقال وزير الصحة السابق إن قيام أي شخص بالعطس في أوتوبيس، دون استخدام المنديل، سينقل العدوى إلى ما لا يقل عن 15 فرداً في المكان نفسه.