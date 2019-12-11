شركة تفاجئ موظفيها بمكافأة بقيمة 10 ملايين دولار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

فاجأت شركة أميركية للعقارات في ولاية ماريلاند موظفيها بمنحهم مبلغ 8 ملايين جنيه استرليني ما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار أميركي، سيتم تقسيمها بين حوالي 200 موظف، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ولم يكن العمال يتوقعون المكاسب النقدية الكبيرة، والتي وزعت بمناسبة تحقيق الشركة لأهدافها نهاية السنة.

وتم تسليم كل موظف ظرفا أحمر في عشاء عيد الميلاد الخاص بالشركة، حيث سيحظى كل موظف على مايقارب 38 ألف جنيه إسترليني اعتمادا على المدة التي عملوا فيها بالشركة.

وقالت الشركة تعليقا على الموضوع إنها إنها تريد إحداث تأثير "كبير" على حياة المسؤولين عن نجاحها.