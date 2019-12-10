فشل بيع أشهر فساتين الأميرة ديانا

المصدر: لندن - رويترز

فشل مزاد اليوم الاثنين في بيع فستان مخملي باللون الأزرق الداكن كانت الأميرة الراحلة ديانا ترتديه عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا خلال حفل عشاء بالبيت الأبيض عام 1985، بينما بيع ثوبان آخران لها بأعلى من التقديرات لسعريهما.

والفستان عاري الأكتاف وضيق ويتسع عند الركبتين ومن تصميم فيكتور ادلستاين وهو أحد أشهر فساتين الأميرة ديانا التي توفيت عام 1997.

وعُرض الفستان للبيع في دار مزادات كيري تيلور في لندن ضمن عرض بعنوان "شغف الموضة" وتراوحت تقديرات سعره بين 250 ألفا و300 ألف جنيه إسترليني (32 و38 ألف دولار)، لكنه أخفق في تحقيق هذا السعر.

وقبل عرض الفستان، قالت صاحبة المزاد كيري تيلور "هناك اهتمام كبير في بريطانيا واهتمام كبير أيضا في أميركا بالطبع لأن هذا هو فستان ديانا الذي لا يُنسى في أميركا".

وأضافت أن الفستان اشتراه في عام 2013 "رجل رومانسي كان يريد إسعاد زوجته" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني.

وتابعت "لكنه ظل محبوسا في خزانة أغلب الوقت منذ ذلك الحين وهما الآن كزوجين يريدان أن يعود مرة أخرى إلى الساحة العامة".

وبيع ثوبان آخران لديانا كانا معروضين في المزاد ذاته، أحدهما مقابل 48 ألف جنيه استرليني رغم أن تقديرات سعره تراوحت بين 20 و30 ألفا،والثاني مقابل 28 ألف جنيه استرليني وكانت تقديرات سعره تراوحت بين أربعة وستة آلاف جنيه فقط.