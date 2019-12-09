وفاة مغن عالمي عن عمر 21 عاماً

المصدر: شيكاغو - د ب أ

توفي مغني الراب وكاتب الأغاني الأميركي جوس وورلد واسمه الحقيقي هو جاراد أنثوني هيجينز، المعروف بأغانيه الناجحة "أول جيرلز آر ذا سيم" و "لوسيد دريمز" و"بانديت".

وتوفي مغني الراب الشاب جوس وورلد عن عمر يناهز 21 عاما بعد تعرضه لنوبة مرضية في مطار "ميدواي" في شيكاغو، وفق ما أفاد به موقع "تي إم زي" الإخباري.

وأضاف موقع "تم إم زي"، نقلا عن شهود أن مغني الراب عانى من النوبة المرضية بينما كان يسير في المطار، وتردد أنه كان ينزف من فمه عندما وصل المسعفون إليه.

وتم إعلان وفاة جوس وورلد بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

ولم يتضح سبب الوفاة حتى الآن.