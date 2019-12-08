اعتقال سفاح بعد "وجبة بشرية"!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الفلبينية القبض على شاباً عشرينياً قتل سيدة وقطع رأسها ثم أكل جزء من دماغها في وجبة طعام، في جزيرة مينداناو، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال المتهم لويد باغتونغ (21 عاما) للشرطة إنه كان في حالة من الثمالة والجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في صباح باكر باللغة الإنجليزية، التي لا يفهمها.



وأوضح شهود عيان أن الشاب العاطل عن العمل كان يسير مع المرأة القتيلة، قرب المكان الذي عثر فيه لاحقا على جثتها، وأضافوا أنهم يعتقدون أنه قطع رأسها باستخدام أداة حادة وجدت في حوزته بعد الحادث.

وطبقا لتقارير محلية، اعترف الشاب بالجريمة، لكن الأدهى أنه أقر بأنه "طهى بعض الأرز قبل وضع دماغ المرأة فوقه وأكلهما معا، ثم ألقى جمجمة المرأة في حفرة قرب منزله".

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة المرأة، التي لم تكن ترتدي سوى الجينز، ويدايها مقيدتان.

وبات باغتونغ قيد الاحتجاز لدى الشرطة التي أخضعته لفحوص نفسية، إلى جانب التحقيق الجاري في الجريمة البشعة.