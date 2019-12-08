يضع ذئباً في سيارته عن طريق الخطأ!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر شاب كندي مساعدة كلباً صدمه بسيارته في شارع مظلم مساعدة الحيوان ونقله إلى أي مستشفى بيطري قريب، ليكتشف لاحقا أنه وضع ذئبا في سيارته، وذلك كما ذكرت شبكة "سي بي سي" الأميركية.

وكان الشاب في طريقه إلى عمله ليلاً عندما صدم الحيوان، ليقرر أن يحمله ويضعه على المقعد الخلفي لسيارته، كي ينقله إلى مكان حيث يمكنه تلقي العلاج.

وبعد أن وصل إلى مقر عمله في الـ12 صباحا، خرج زميله ليلقي نظرة على الحيوان المصاب، ليكتشف أنه ذئب صغير، وليس كلباً.

واضطر الشاب إلى ترك الذبئب وحيدا داخل السيارة خوفا منه، فيما تواصل مع مركز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية، الذي أرسل بدوره مختصا لنقل الحيوان.

وقال المركز إن الذئب، الذي يتراوح عمره من سنة إلى 3 سنوات، تعرض لإصابة في الرأس، لافتا إلى أن حالته في تحسن.