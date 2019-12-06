أحرقها حية بعد جدل أمام منزل جدتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعدمت السلطات الأميركية رجلاً أدين بحرق خطيبته، بالإعدام عن طريق الكرسي الكهربائي داخل سجن ريفر بيند في ناشفيل.

وأعدم لي هول "54 عاماً"، اليوم، داخل السجن، بعدما اختار الإعدام بواسطة الصعق بالكرسي الكهربائي، بدلا من الحقنة المميتة حسبما يسمح به القانون المحلي.

وكانت محكمة أميركية قد حكمت على لي هول بالإعدام في عام 1992 بتهمة قتل تريسي كروزر في شهر ابريل عام 1991، والتي كانت تبلغ من العمر حينها 22 عاماً.

وطبقا لوثائق المحكمة فقد قام لي هول بسكب البنزين على كروزر وأشعل فيها النار داخل سيارتها، وذك في أعقاب جدل بينهما أمام منزل جدتها.

