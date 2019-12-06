علاقة الوجبات السريعة بالاكتئاب!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن استهلاك الوجبات السريعة خاصة للمراهقين بشكل متكرر يرفع من خطر إصابتهم بالاكتئاب، مضيفة أن الخبراء وجدوا مستويات مرتفعة من الصوديوم ومستويات منخفضة من البوتاسيوم لدى مجموعة من طلاب المدراس المتوسطة الذين أجريت عليهم الدراسة.

كما عثر الخبراء على رابط بين استهلاك الوجبات السريعة وخطر المعاناة من الاكتئاب، حيث دلت مستويات الصوديوم العالية في البول على وجود علامات اكتئاب أكثر.

وتشمل هذه الأطعمة الوجبات السريعة، والمجمدة، والخفيفة غير الصحية، وأشارت الدراسة أيضا الى أن انخفاض البوتاسيوم مؤشر على نظام غذائي يفتقر إلى الخضروات والفواكه الغنية بهذا العنصر، مثل الموز والبطاطس الحلوة والأفوكادو والطماطم.

وكانت دراسة سابقة أشارت إلى أن اتباع ما يطلق عليها حمية حوض البحر المتوسط يمكن أن يساعد على محاربة الاكتئاب، حيث لاحظ الخبراء أن تأثير هذه الحمية إيجابي جدا على المزاج، فهي تتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات وزيت الزيتون والسمك.