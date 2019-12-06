دب متوحش يلتهم رجلا ويبقي على ذراع وساق!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اقتحم دب منزلا في قرية فيتيمسكي بمنطقة إيركوتسك بمقاطعة مامسك تشويسكي الروسية والتهم مالك المنزل، ولم يتبقى منه سوى ذراع وساق!، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الدب لم يكتف بذلك، فقد قتل كلب صاحب المنزل الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذي قالوا إن سيرجي فادييف، كان يعيش بمفرده في منزل من طابقين.

وأشار السكان إلى آثار مخالب الدب شوهدت خارج منزله فادييف، وأن الدب اقتحم المنزل بعد أن حطم النافذة، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة وبلغت تلك الليلة حوالي 45 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح جيران فادييف أن الدب اقتحم المنزل ليلا، بعد أن كسر نافذة المنزل.

وانتشر خبر هجوم الدب في القرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي أصاب سكان القرية بالرعب، كما تم وضع القرية في حالة طوارئ، ومنع جميع سكانها من الخروج من منازلهم".

وعثرت الشرطة على ما تبقى من جثة فادييف بعد أن فشل في الرد على هاتفه، وفي وقت لاحق عثر على جثة الدب، البالغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام.

وقال نائب عمدة المدينة الكسندر تيورين إنه تم نصب الفخاخ المحملة باللحوم، وعندما خرج الدب من الغابة تمكن الصيادون المحليون من قتله بالرصاص.