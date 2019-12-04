بالصور.. "ماما.. أنا جائعة".. تنقذ أماً من الموت!!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أفاقت امرأة من غيبوبة استمرت لمدة شهر كامل، بعد تعرضها للاعتداء في مدينة سان فرانسيسكو بمقاطعة قرطبة بشمال الأرجنتين، لارضاع ابنتها عندما أخبرتها الطفلة أنها جائعة، وذلك كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ماريا لورا فيريرا، البالغة من العمر 42 عاماً، فاقت من غيبوبتها التي استمرت لمدة شهر كامل عندما جلست طفلتها بجانبها على السرير وهي تحاول إيقاظ والدتها لتخبرها أنها جائعة.

وأثار افاقة فيريرا الأطباء، حيث إنهم قبل أسبوعين من الإفاقة أخبروا زوجها مارتن ديلجادو بأنها معرضة لخطر الموت الدماغي، حتى إنهم اقترحوا عليه أن يتبرعوا بأعضائها!.

من جانبه، قال ديلجادو إن كلمات طفلته «كانت مؤثرة للغاية»، حيث إنها لم تكن تستوعب أن والدتها مريضة وليست نائمة، فما كان منها إلا أن صعدت فوق الفراش لتحاول ايقاظها، وبالفعل «فعلتها» أمام ذهول الجميع.

وأضاف الزوج: «الآن كل الأشياء الجيدة تبدأ، ستكون فيريرا قادرة على أن تكون مع أطفالها من جديد».

يذكر أن الزوجين لديهما ثلاثة أطفال، أعمارهم 17 و13 عاماً وسنتان.