كاظم الساهر يوضح سبب إلغاء مشاركته في موسم الرياض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضح الفنان العراقي كاظم الساهر أن سبب إلغاء مشاركته في موسم الرياض، مرتبط بالظروف الصعبة التي يشهدها العراق حالياً، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلة ضمن الموسم السياحي الأضخم في السعودية والمنطقة في 12 ديسمبر الجاري.

وكتب النجم العراقي منشوراً، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض، نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكركم على تفهمكم».

يذكر أن العراق يشهد موجة احتجاجات واسعة في عدد من مدنه ومحافظاته منذ أشهر، وذهب ضحيتها المئات.

وكان الساهر قدم للشعب العراقي أنشودة بعنوان «شباب العراق» من ألحانه وأدائه.