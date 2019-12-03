مدرس يهتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بالإسكندرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم مدرس لغة انجليزية بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام أثناء إعطائها درساً خصوصياً داخل محل سكنها مع أسرتها في الإسكندرية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم حاول هتك عرض الطفلة أثناء تلقيها احدى الدروس ووضع يده على جسدها وتحسسه، كما وضع يده بأماكن عفتها أكثر من مرة قبل ذلك، وما أن اعترضت هددها بعدم إبلاغ والدتها وإلا سيعاقبها.

ولكن الطفلة لم ترضخ لتهديدات المدرس، وأبلغت والدتها يم الواقعة، والتي قامت بدورها بمهاجمته لفظياً، فحاول التعدي عليها، لكنها استغاثت بأشقائها وتمكنوا من ضبطة وتسليمه للشرطة.