»تاهت أسبوعين في الصحراء ثم «حدثت المعجزة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت السلطات الأسترالية على امرأة على قيد الحياة، إذ نجت بمعجزة من الموت، بعد أن اختفت آثارها تماماً لمدة أسبوعين في منطقة صحراوية نائية ومعزولة وسط أستراليا.

وكانت المرأة الخمسينية غادرت مع اثنين من أصدقائها مدينة أليس سبرينغز، وسط أستراليا، في 19 نوفمبر الماضي، في رحلة خلوية إلى مناطق نائية، لكن المركبة التي كانت تقلهم علقت في مجرى نهر.

وبقي الثلاثة في السيارة لمدة ثلاثة أيام، اعتمدوا فيها على الطعام والمياه التي جلبوها معهم.

وبعدما نفدت الإمدادات مع ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية، حفروا حفرة أسفل السيارة في محاولة لتمرير هواء بارد إلى داخلها.

ورغم ذلك، لم يعد الوضع يطاق داخل السيارة، فقرروا الخروج منها، وساروا نحو كيلومتر ونصف حيث وجدوا بركة مياه.

لكن صديقيها قررا السير نحو أقرب طريق سريع، متسلحين بجهاز تحديد الموقع (جي بي إس) وبوصلة، إلا أن السيدة فضّلت البقاء، واعتمدت على شرب المياه وتناول ما تبقى معها من «البسكويت».

وأثناء عملية البحث عن الثلاثة، بعد أن أبلغ أهالي الأصدقاء الشرطة، رصدت طائرة مروحية السيدة عند بركة المياه، غير أن فرق البحث فشلت في العثور على صديقيها.