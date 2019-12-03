»وفاة بطل «العمر لحظة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي الفنان المصري، محمد خيري، مساء أمس، عن عمر ناهز 77 عاماً، إثر تدهور حالته الصحية، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات القاهرة.

وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان الفنان الراحل يعاني مضاعفات في التنفس ومشكلات في القلب.

وخيري من مواليد القاهرة في 10 أبريل عام 1942، حيث بدأ العمل في المسرح والسينما، وعمل في أدوار صغيرة، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج في عام 1970.

وابتعد عن التمثيل أثناء فترة تجنيده، ثم حصل على بطولة مطلقة وحيدة في مشواره الفني، أمام النجمة ماجدة في فيلم «العمر لحظة»، إلا أن التجربة لم تتكرر مرة أخرى، وظل بعدها يقدم أدواراً ثانية.

وخلال مسيرته الفنية، قدم العديد من الأفلام الوطنية، مثل «حائط البطولات»، و«يوم الكرامة»، وغيرهما، مثل «الضائعة» و«سيقان في الوحل» و«الخيط الرفيع».

ومن المسرحيات التي قدمها محمد خيري «البكاشين» و«بداية ونهاية» و«النحلة والدبور» و«أنطونيو وكليوباترا»، ومن مسلسلاته «واحة في بطن الجبل» و«بنات ثانوي» و«جراح الماضي» و«الرجل والقضبان».

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل الفنية كان مشاركته في مسلسل «الخفافيش» عام 2012.