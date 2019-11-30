بعد مقتل شخصين في لندن طعناً.. جرحى بعملية طعن في هولندا

المصدر: نقلاً عن سكاي نيوز

قالت الشرطة الهولندية، أمس، إن عددا من الأشخاص أصيبوا في عملية طعن بأحد الشوارع التجارية في مدينة لاهاي.

وأوضحت السلطات الهولندية، أن أجهزة الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث، في محاولة لللوقوف على ملابساته. ولم تشر الشرطة الهولندية، إلى دوافع الطعن، كما لم تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي محتمل.

وأوردت الشرطة، في بيان، أنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما ووصفته مستخدمة مصطلحا هولنديا يُقصد به المنحدرون من شمال إفريقيا.

وأضافت أنه يضع وشاحا ويرتدي سترة رياضية رمادية اللون، وفق ما نقلت رويترز.

ويأتي حادث الطعن في لاهاي بعد ساعات من مقتل شخصين في بريطانيا، من جراء مهاجمة رجل عددا من المارة بسكين عند جسر العاصمة لندن.

وقتلت الشرطة الرجل المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة "زائفة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية بريطانية.