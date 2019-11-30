فنانة مصرية تنفي شائعة انتحارها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفت الفنانة المصرية منى فاروق، شائعة انتحارها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، وذلك بعد تداول نشطاء خبر انتحارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أمس.

ونشرت الفنانة المصرية صورة جديدة تتضمن محادثة لها مع أحد متابعيها حيث كان يسألها قائلاً "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه ضاحكة: "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم"، مرفقة صورة لها خلال تلقيها وردة حمراء مغلفة داخل عبوة زجاجية شفافة، من إنتاج إحدى الشركات الشهيرة.

وجاء رد الفنانة الشابة، عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن خبر وفاتها حيث جاء في المنشور: "البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء، ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع مخرج شهير.