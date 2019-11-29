هنيدي يطلب مساعدة متابعيه في "تويتر" في صورة من طفولته.. ويتلقى آلاف التعليقات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تلقى الممثل المصري محمد هنيدي آلاف التعليقات على صورة لنفسه وهو في مرحلة الطفولة ممسكا بعلبة سجائر، بعد أن طلب من جمهوره إزالة علبة السجائر من يده واستبدالها بشيء آخر غير مضر بالصحة على حد وصفه.

ونشر هنيدي الصورة وكتب عليها معلقا: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها " تدمر الصحة وتسبب قصر القامة" كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي".

ليعود وينشر نفس الصورة بتعليق آخر جاء فيه: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها " تدمر الصحة وتسبب قصر القامة" كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي" في إشارة إلى انتشار ظاهرة التدخين بكثرة.

وتلقت الصورة أكثر من 27 ألف إعجاب وأكثر من ألفي تعليق تحمل اقتراحات معدلة للصورة، استبدل بعضها علبة السجائر بالعصائر وأخرى بأطعمة وباقات زهور.