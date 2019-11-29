اختبار أصابع منزلي بسيط قد يكشف عن الإصابة بسرطان الرئة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال خبراء إن عدم وجود فجوة على شكل ماسة عند إطباق الأظافر مقابل بعضها يمكن أن يكون علامة على سرطان الرئة، بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث يدل تعجر الأظافر وهو زيادة سماكة الجلد أو زيادة السوائل تحت الأظافر بحيث تمنع تشكل شكل ماسة عند إطباقها على وجود عدة أمراض وفي هذه الحالة على سرطان الرئة.

ويرتبط ظهور تعجر الأظافر بأحد العوامل المرتبطة بسرطان الرئة لدى 35٪ من الأشخاص، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وعادة ما يتم إجراء نفس الاختبار من قبل الأطباء والمختصين كأحد وسائل البحث عن المرض وتشخيصه، ويعد تعجر الأظافر أمرا غير ملاحظ من قبل المريض في معظم الحالات.

ويدل تعجر الأظافر على مجموعة من الأمراض لا تقتصر على سرطان الرئة، منها مشاكل القلب.

ولايعرف إلى الآن الرابط بين تعجر الأظافر وسرطان الرئة إلا أنه يعتقد أن يكون السبب في ذلك أن الأورام تنتج هرمونات تسبب تراكم السوائل في الأصابع.