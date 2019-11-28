قطع طرق وإضراب في النجف عقب حرق القنصلية الإيرانية

المصدر: نقلاً عن "سكاي نيوز"

ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أن قوات الأمن العراقية انتشرت بكثافة في مدينة النجف، وذلك بعد ساعات من إحراق عدد من المحتجين للقنصلية الإيرانية أمس الأربعاء.

وقطع محتجون وسط المحافظة طريق المدينة، وطريق كربلاء، ونفق العسكريين عبر حرق الإطارات.

وأعلن أصحاب المحال التجارية إضراباً كبيراً اليوم، حيث قرروا إغلاق محالهم تحت شعار «سحب الثقة عن الحكومة والأحزاب».

وتشهد مدينة النجف أجواء متوترة منذ إحراق القنصلية الإيرانية، عقب محاصرتها من قبل متظاهرين يحتجون على فساد الطبقة السياسية في العراق، وما يعتبرونه تدخلاً من طهران في شؤون بلدهم ومنعها لأي عملية تغيير سياسي قد تطال حلفاءها في الحكم.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري إن الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة معطل، الخميس، عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وذلك لقطع أكثر الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها المناطق الرئيسة في المحافظة.

وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية خلال مواجهات مع قوات الأمن، وفقاً لمصادرنا، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع، ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية.