بالصور: العثور على مجموعة مذهلة من المومياوات الحيوانية في مصر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء من وزارة الآثار المصرية يوم السبت عن مجموعة من المومياوات الحيوانية المكتشفة حديثا.

حيث عثر على اثنين من أشبال الأسد، والعديد من التماسيح، إلى جانب طيور وقطط في الهرم زوسر في سقارة، جنوب القاهرة.

كما تم اكتشاف المومياوات ومجموعة متنوعة من القطع الأثرية في الموقع.

وقال وزير الآثار خالد العناني: "تم العثور على العديد من القطع الأثرية في الموقع، وجميعها تحمل قيمة عالية من وجهة النظر المصرية لمعرفة المزيد عن هذه المنطقة".

تضم هضبة سقارة 11 هرما على الأقل، بما في ذلك هرم الخطوة ومئات المقابر، بدءًا من الأسرة الأولى (2920 قبل الميلاد - 2770 قبل الميلاد) وحتى الفترة القبطية (395-642).

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن علماء الآثار المحليين اكتشفوا مخبأ يضم مئات الحيوانات المحنطة والطيور والتماسيح.

وقال إن من بين الأشياء التي تم اكتشافها اثنان من أشبال الأسد.

ويتم العثور على القطط المحنطة من قبل علماء الآثار بشكل متكرر ولكن العثور على أسد أمر نادر الحدوث.

وعثر خبراء في عام 2004،العثور على أول هيكل عظمي لأسد في سقارة، الأمر الذي كشف عن المكانة المقدسة للحيوان في العصور القديمة.