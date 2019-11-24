شرطة الشارقة تحقق في حادثة وفاة شاب‎

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتابع القيادة العامة لشرطة الشارقة استدلالاتها حول ملابسات وفاة شاب عربي في الـ 17 من عمره سقط من الدور الرابع بإحدى البنايات السكنية التي يقيم بها مع ذويه بمنطقة القاسمية بالشارقة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا بالحادث أمس السبت، حيث انتقلت الى الموقع على الفور دوريات مركز شرطة الغرب وفريق مسرح الجريمة وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذ الشاب ونقله الى المستشفى، حيث تبين انه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط .

ومن خلال جمع المعلومات الأولية في موقع الحادث تبين ان المتوفي يقيم مع والديه وأشقائه بشقتهم في الدور الرابع من البناية المشار اليها، حيث تسعى شرطة الشارقة من خلال استكمال الاستدلالات الى الكشف عن ملابسات سقوطه من شرفة مسكنه، حيث تم تحويل القضية للنيابة العامة بالشارقة لاستكمال تحقيقها حول القضية.