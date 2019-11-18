قريباً.. «فيس بوك» بنكهة «إنستغرام»

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تستعد شركة «فيس بوك» لإطلاق ميزة جديدة، تسمح للمستخدم بالاطلاع على عدد لا متناهٍ من الصور، لا تعود بالضرورة لقائمة الأصدقاء، وتشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في موقع «إنستغرام» تحت عنوان «الصور الشعبية»، وفقاً لما أعلنه موقع «TechCrunch».

وأكد متحدث من «فيس بوك» الخطوة في أكتوبر، فيما وجد خبراء تقنيون أن خطوة «فيس بوك» هذه تضعها في قالب التقليد للتطبيق الأكثر شعبية من ناحية الصور.

كما تستخدم «فيس بوك» القوالب نفسها في عرض الصور والتعليقات عليها بأحرف لا تتجاوز 65 محرفاً، للحد من كمية الكلام مقابل الصور في الواجهة، فيما يمكن الضغط على زر معين لإكمال القراءة.

وأضافت «فيس بوك» في خطوة سابقة خاصية القصص كتلك الموجودة في «إنستغرام».