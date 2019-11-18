بالصور: قصة فستان الأميرة ديانا المخملي "الأيقوني".. ارتدته 4 مناسبات وبيع 4 مرات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عرض فستان مخملي أزرق من تصميم إيدلستين، يعود للأميرة الراحلة ديانا للبيع مقابل 350 ألف جنيه استرليني في مزاد كيري تيلور في لندن.

ورقصت الأميرة ديانا بالفستان مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض، فيما وصفه نقاد بأنه قطعة فنية مذهلة.

وظهرت الأميرة ديانا بالفستان في 4 مناسبات أخريات، الأمر الذي يدل على مكانة خاصة للفستان لديها، منها زيارتها لدار الأوبرا الملكية في عام 1991، في صورة البورتريه التي قام بالتقاطها المصور الفوتوغرافي وصانع الأفلام لورد سنودين في 1997.

وعرضت الأميرة ديانا الفستان للبيع في مزاد يعود ريعه لجمعيات الأيدز الخيرية مقابل مبلغ 100 ألف يورو في عام 1997، حيث اشترته سيدة أعمال وبقي بحوزتها حتى عام 2011 حيث أعلنت إفلاسها وعرضته للبيع، فاشتراه في 2013 رجل أعمال بريطاني مقابل 240 ألف جنيه استرليني لإبهاج زوجته.

ويعرض الآن للبيع في المزاد بوصفه قطعة فريدة تقدر قيمتها الأولية بـ350 ألف جنيه استرليني بدءا من التاسع من ديسمبر.