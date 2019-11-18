البيت الأبيض يدين قتل المتحتجين وقطع الاتصالات في إيران

المصدر: واشنطن -د ب أ

أدان البيت الأبيض استخدام القوة المميتة وقطع الاتصالات ضد المتظاهرين في إيران.

وجاء في بيان للبيت الأبيض" تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني في احتجاجاتهم السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم. ونحن ندين استخدام القوة االمميتة والقطع الكبير للاتصالات المستخدم ضد المتظاهرين".

وأضاف البيان "لقد استمرت طهران بتعصب في برنامجها للأسلحة النووية والصاروخي، ودعمت الإرهاب".

واندلعت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات بعد أن فرضت الحكومة في طهران إجراءات تقنين على حصص الوقود وزادت بين عشية وضحاها من تكلفة البنزين، مع تعثر الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة.