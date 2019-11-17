نقل مباشر من "معرض دبي للطيران 2019"

انطلقت صباح اليوم الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 في مطار آل مكتوم الدولي برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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تغطية مباشرة لـ #معرض_دبي_للطيران2019 من #مطار_آل_مكتوم الدولي في دورته 16 بمشاركة عالمية واسعة #دبي— تلفزيون دبي (@dubaitv) November 17, 2019
#DubaiAirshow@DubaiAirshow pic.twitter.com/oi8Y5UGAyo
#محمد_بن_راشد يصل إلى مقر #معرض_دبي_للطيران_2019 #DAS19#DubaiAirShow @DubaiAirshow#مؤسسة_دبي_للإعلام pic.twitter.com/grJj1BkK0Q— تلفزيون دبي (@dubaitv) November 17, 2019