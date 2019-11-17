نقل مباشر من "معرض دبي للطيران 2019"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انطلقت صباح اليوم الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 في مطار آل مكتوم الدولي برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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