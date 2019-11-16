"وفاة" ممثل على مواقع التواصل الاجتماعي!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشر خبر كاذب عن وفاة الممثل والمصارع، دوين جونسون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي الخبر المزيف على أنه منقول عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لكن الدخول إلى الرابط يقود المستخدم إلى موقع آخر غير BBC، حيث يطلب الموافقة على مشاركة الخبر، ويشاركه بالنيابة عنك، ما أدى إلى نشر الخبر على نطاق واسع، أمس.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها جونسون شائعات وفاته، فقد انتشرت عام 2011 شائعة مثلها، وكذلك عام 2014، حينما تسربت أنباء مزيفة عن مقتله أثناء تصويره فيلماً في نيوزيلندا "صباح يوم 10 يونيو 2014".