نهاية مأساوية لعازفة قبل الحفل بـ 20 دقيقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت عازفة الأوبوا الأمريكية، جانيس تومسون "62 عاماً"، حتفها اثر ارتطام رأسها بالأرض قبل حفل لها مع فرقة ميامي السيمفونية الكبرى.

ووقع الحادث قبيل حفل افتتاح الموسم للفرقة، بقاعة موريس غوسمان للحفلات بولاية فلوريدا الأميركية، ونقلت العازفة على الفور في سيارة إسعاف إلى المشفى، لكنها توفيت في اليوم التالي إثر نزيف داخلي في الدماغ تعرضت له إثر سقوطها.

وقررت الفرقة أن تهدي حفلا تقدمه يوم 10 ديسمبر القادم لذكرى العازفة، ونشرت الفرقة في صفحتها على "فيس بوك" منشورا في رثائها كي يكتب لها الأصدقاء والأقرباء.