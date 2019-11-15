قتلها واختبأ.. والضحية تكشف الجاني بـ"آخر لحظة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتقلت السلطات الأمنية في كينيا شاباً يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه في قتله خطيبته، اثر شجار بينهما بالقرب من مقهى إنترنت في كينيا حيث كانوا وأصدقائهم في نزهة سوياً.



وتمكن رجال الأمن في كينيا من القبض على الجاني حيث عثرت عليه مختبئا في غابة بالقرب من مكان الحادث.

وقال ضابط في مركز شرطة كونديل توم سمبيري "كانت الفتاة لا تزال واعية، لكنها تنزف بغزارة عندما وصل رجال الانقاذ. وكانت قادرة على إخبارهم بمن هاجمها".

وتم احتجاز المشتبه به في مركز الشرطة بانتظار إجراء اختبار نفسي له.

وكان القاتل وهو طالب سابق في جامعة ماسينو، قد كتب منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قال فيه

"كن حذرا عندما تحب تلك الفتاة التي تراها في صورة ملفي الشخصي. لقد قتلتني. الحب الحقيقي ليس موجودا ولا يمكن أن يوجد أبدا".

وأضاف: "أنا أول رجل في حياتها ولكني الآن أتنكر لها ولعائلتها التي تعتقد أنني سوف أضيع ابنتهم لأنني فقير، الحب ليس ثروة أو فقر. الناس يقاتلون. لقد أصبت بالربو... لقد نمت في البرد من أجلها".

من جانبها قالت احدى صديقات الضحية إنها هرعت إلى مكان الحادث بعد سماع صراخ جميلة، مشيرة إلى أن الفتاة توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى.