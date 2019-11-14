نانسي عجرم: "ممنوع الخي يقتل خيو.. ما تحرقوا قلب أم عولادا"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

حثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أمس، اللبنانيين على التكاتف وعدم حمل السلاح خوفا من تفاقم الأزمة في البلاد بعد مقتل متظاهر، مساء أول من أمس.

وقالت نانسي في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو.. ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا.. يا رب احمي بلدنا".

لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو

ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا

يا رب احمي بلدنا🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 13, 2019

وأضافت نانسي: "ما تسمحوا يحترق قلب إم على أولادا، ما تسمحوا يفقد ولد أهلو، لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا، مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا"

وكان لبنان شهد، الثلاثاء، ليلة صاخبة، نزل خلالها المتظاهرون إلى الشوارع في كل المناطق، احتجاجا على كلمة ألقاها رئيس الجمهورية ميشال عون، وأحرقوا إطارات قطعوا بها الطرق، ووضعوا عوائق في طرق أخرى. وحصل توتر ووقع إشكال في خلدة جنوب بيروت بين متظاهرين وسيارة تقل عسكريين، تطور إلى إطلاق نار من جانب أحد العسكريين، ما تسبب بمقتل المواطن علاء أبوالفخر.