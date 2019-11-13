أب يبيع طفلته بـ11 ألف دولار!

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أقبل أب صيني لطفلين على بيع طفلته مدعياً أنه لم يعد قادراً على تربية طفلته الصغيرة، وحده بعد أن غادرت زوجته.

وتمكن الرجل من خلال وسطاء من إيجاد زوجين يرغبان في "تبني" الطفلة مقابل مبلغ مالي بعد أن فقدا ابنهما في عام 2017، ولم يتمكنا من الإنجاب بعد ذلك.

وبالفعل التقى الأب بعائلة الزوجين لأول مرة في شهر فبراير 2019، ليلقي الزوجان نظرة على صور الطفلة التي لم يكشف عن عمرها، قبل أن يقررا تبنيها مقابل مبلغ 80 ألف يوان، أي ما يعادل 11425 دولاراً.

وعندما حاول الزوجان استخراج بطاقة هوية للطفلة مستخدمين شهادة ميلاد مزورة، تم اكتشاف جريمتهم.

وتم توجيه تهمة الإتجار في البشر للأب والزوجان.