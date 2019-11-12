كل 39 ثانية يموت طفل بـ "الالتهاب الرئوي"

المصدر: لندن-وام

قالت وكالات صحية عالمية اليوم إن الالتهاب الرئوي قتل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي ما يعادل طفلا كل 39 ثانية على الرغم من أن المرض قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه في الغالب.

وحثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وهيئة إنقاذ الطفولة وأربع وكالات صحية أخرى - في تقرير حول ما وصفوه "بالوباء المنسي" - الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات " حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة"

من جهته قال كيفن واتكينز الرئيس التنفيذي لهيئة إنقاذ الطفولة "ملايين الأطفال يموتون بسبب الحاجة إلى اللقاحات والمضادات الحيوية المتاحة بأسعار معقولة والعلاج العادي بالأكسجين". وأضاف "هذا وباء عالمي منسي في حاجة إلى استجابة عالمية عاجلة".

وأوضح التقرير أن الالتهاب الرئوي هو السبب في 15 في المائة من وفيات الأطفال دون الخامسة لكنه لا يحصل سوى على ثلاثة في المائة من الإنفاق على أبحاث الأمراض المعدية وهي نسبة قليلة مقارنة بالأموال المخصصة لأمراض أخرى مثل الملاريا.