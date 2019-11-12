    تغطية مباشرة من "دبي الدولي للسيارات

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
    التاريخ:

    مع انطلاق اليوم الأول لفعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، ننقل لكم أولا بأول أحدث الطرز التي يكشف عنها للمرة الأولى في الدولة والتي حقق بعضها أرقاما قياسية في المبيعات عالميا.

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