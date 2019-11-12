تغطية مباشرة من "دبي الدولي للسيارات

مع انطلاق اليوم الأول لفعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، ننقل لكم أولا بأول أحدث الطرز التي يكشف عنها للمرة الأولى في الدولة والتي حقق بعضها أرقاما قياسية في المبيعات عالميا.
Morrgan Aero بمحرك BMW pic.twitter.com/g6a6zFczsm— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019
الإطلاق الأول في الشرق الأوسط لBMW الفئة الثامنة Grand Coupe الرياضية العائلية pic.twitter.com/ejkN5GoeS5— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019
GLE Coupe— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019
مرسيدس الرياضية والأكثر رفاهية في أول ظهور لها في الشرق الأوسط #معرض_دبي_الدولي_للسيارات pic.twitter.com/X42L9EtK3E
مرسيدس تعرض طرازها الكهربائي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات "EQC"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/gEe9nysOqo— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019
"بي إم دبليو" تعرض الجيل الجديد من سيارتها "Z4" في معرض دبي الدولي للسيارات#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/keQfYbkWfA— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019
مرسيدس A45S أقوى محرك 4 اسطوانات في العالم pic.twitter.com/Vzy3zs13nV— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019
#لينكون_الشرق_الأوسط تكشف عن سيارة #أفياتور المستوحاة من تصميم الطائرات بحضور المصمم كمال كوريك.#DubaiMotorShow#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qpumY8jIiW— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019