تغطية مباشرة من "دبي الدولي للسيارات

المصدر: مروة سليم - دبي

مع انطلاق اليوم الأول لفعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، ننقل لكم أولا بأول أحدث الطرز التي يكشف عنها للمرة الأولى في الدولة والتي حقق بعضها أرقاما قياسية في المبيعات عالميا.

مرسيدس تعرض طرازها الكهربائي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات "EQC"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/gEe9nysOqo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019

"بي إم دبليو" تعرض الجيل الجديد من سيارتها "Z4" في معرض دبي الدولي للسيارات#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/keQfYbkWfA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019

مرسيدس A45S أقوى محرك 4 اسطوانات في العالم pic.twitter.com/Vzy3zs13nV — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 12, 2019