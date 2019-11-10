أم تلقي بطفلها في نهر النيل بسبب جدته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت سيدة مصرية بإلقاء طفلها في نهر النيل لتخليصه من سوء معاملة جدته في محافظة بني سويف في صعيد مصر.

وكشفت تحقيقات الشرطة المصرية ، أن الام القت طفلها عبدالرحمن 3 سنوات فى مياه النهر ، قبل أن يقوم بعض الصيادين بانقاذه من الغرق والقبض على الأم التى اعترفت بارتكابها الجريمة ، وقالت انها قامت بفعلتها نتيجة معاملة والدتها السيئة للطفل، وتعذيبها الدائم له، فأرادت أن تخلصه منها وتتهمها بالأمر.

من جهتها، كذبت جدة الطفل ما قالته الأم في التحقيقات، وقالت إن ابنتها تعاني من حالة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.