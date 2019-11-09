العثور على جثة شاب متحللة داخل حفرة جبلية بالغردقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية في مدينة الغردقة على جثة متحللة داخل حفرة عميقة بمنطقة جبلية، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضافت الصحيفة أن مديرية أمن البحر الأحمر تلقت بلاغاً من أهالي المنطقة بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن، داخل مغاره جبلية جنوب مدينة الغردقة.

وقامت نيابة الغردقة بمعاينة الجثة، وبدأت التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حولها، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام لحين العرض على الطب الشرعي.

وأكد أحد المصادر أن الشاب في العقد الثالث من العمر َكان يعمل بمخبز، وتغيب عنه منذ شهر وتم معرفة وفاته بعد انتشار رائحة الجثة بالمنطقة، وتم إبلاغ قسم الشرطة بالواقعة.