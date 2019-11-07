فيديو.. "شاومي" تطلق هاتفها الجديد بكاميرا "خارقة" بدقة 108 ميغا بيكسل

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة شاومي الصينية المتخصصة بإنتاج الهواتف النقالة، أول هاتف من نوعه مزود بخمس كاميرات، إحداها بدقة 108 ميجا بكسل، فضلاً عن دقة 20 و12 و5 و2 ميجا بيكسل لباقي الكاميرات.

وبحسب ما كشفته مواقع متخصصة بالأخبار التقنية، فإن الهاتف وأطلقت عليه الشركة اسم Mi CC9 Pro، يعمل بنظام أندرويد ومزود بشاشة قياسها 6.47 بوصة ومعالج كوالكوم سناب دراجون 730G وبطارية بسعة 5260 ميللي أمبير - ساعة.

ويدعم الهاتف الجديد الذي ساهمت فيه شركة سامسونج بمستشعر Megpixel ISOCELL Bright HMX-108 الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط قادر على شحن البطارية بالكامل خلال 65 دقيقة، و58% خلال 30 دقيقة.

وسيتوفر الهاتف في السوق الصيني أولاً ثم سيتم نشره في باقي الأسواق العالمية بسعر يتراوح بين 400 - 500 دولار نحو (1470 - 1840 درهماً).