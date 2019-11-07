طفلة تنقذ صديقتها من فم تمساح ضخم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حظيت الطفلة الزيمبابوية ريبيكا مونكومبوي؛ البالغة من العمر 11 عاماً، باستقبال الأبطال بعد أن أنقذت صديقة لها من بين فكَي تمساح، وذلك بتصرف يحمل كثيراً من الشجاعة والمخاطرة.

وقالت مونكومبوي؛ إنها أنقذت صديقتها لاتويا مواني؛ البالغة من العمر 9 أعوام، من خلال القفز على ظهر تمساح ثم فقأت عينيه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام زيمبابوية.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" المحلية، أنه في أثناء عودة ريبيكا؛ وصديقاتها من السباحة في جدول بالقرب من منزلهم في قرية "سندريلا"، سمعن صراخاً صادراً من الماء، وأصيبت الفتاة بالذهول لرؤية تمساح يجر صديقتها في الماء.

وفي حين أن جميع الأطفال الآخرين كانوا خائفين أو هربوا من المكان، اندفعت ريبيكا؛ نحو الماء، وقفزت فوق التمساح وبدأت تفقأ عينيه إلى أن دفعته إلى إرخاء فكيه عن لاتويا.



وذكرت التقارير أن الفتاة الشجاعة ركضت نحو التمساح الذي قبض على لاتويا؛ من يدها وساقها، ثم بدأت في ضربه بقبضاتها، لكن ضرباتها على ما يبدو لم تزعج التمساح على الإطلاق، لذا استخدمت أصبعها في وكز عينيه حتى أرخى فكيه عن لاتوياً ثم سبحتا مبتعدتين عن التمساح الذي لم يهاجمهما ثانية.