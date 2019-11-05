السعودية : السجن والغرامة لمن يقوم بتزيين باقات الزهور بالعملات الورقية

المصدر: نقلا عن صحيفة "عكاظ"

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منع بائعي الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية، مما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية.



وذكرت صحيفة " عكاظ" السعودية أن ساما توعدت بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي شدد على أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماويةأو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية طالب العديد من أصحاب النقود الورقية التالفة استبدالها بأوراق أخرى.

وفي هذا السياق تصدر وسم #منع تزيين الورد_بالفلوس، قائمة الاكثر تداولا بالمملكة، حيث أعرب العديد عن تأييدهم لهذا التوجه، فيما استنكره آخرون.